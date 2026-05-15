Протягом дня росіяни били по Запоріжжю і Херсонщині — постраждали понад 20 людей

Російська армія протягом дня била по Запоріжжю, Херсонщині та Сумщині. Внаслідок ударів постраждали понад 20 людей.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

У Запоріжжі росіяни вдарили по промисловому обʼєкту: одна людина загинула, ще троє — поранені. Спалахнула пожежа. Пізніше росіяни вдарили по місту ще раз: постраждали двоє людей, пошкоджені будинки.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

По Вільнянську в Запорізькій області армія РФ била двічі: під час першої атаки постраждали четверо людей, під час другої — один чоловік. Також російські військові вдарили по обʼєкту «Запоріжжяобленерго».

Військові РФ поцілили дронами також по Сумщині — є постраждалі.

На Херсонщині російські війська били по Херсону, Антонівці та Комишанах —постраждали 13 людей. Пошкоджені будинки, багатоповерхівки, адмінбудівля та автівки.