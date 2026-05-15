Протягом дня росіяни били по Запоріжжю і Херсонщині — постраждали понад 20 людей

Російська армія протягом дня била по Запоріжжю, Херсонщині та Сумщині. Внаслідок ударів постраждали понад 20 людей.
«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.
У Запоріжжі росіяни вдарили по промисловому обʼєкту: одна людина загинула, ще троє — поранені. Спалахнула пожежа. Пізніше росіяни вдарили по місту ще раз: постраждали двоє людей, пошкоджені будинки.
По Вільнянську в Запорізькій області армія РФ била двічі: під час першої атаки постраждали четверо людей, під час другої — один чоловік. Також російські військові вдарили по обʼєкту «Запоріжжяобленерго».
Військові РФ поцілили дронами також по Сумщині — є постраждалі.
На Херсонщині російські війська били по Херсону, Антонівці та Комишанах —постраждали 13 людей. Пошкоджені будинки, багатоповерхівки, адмінбудівля та автівки.
- У ніч проти 15 травня росіяни атакували Україну пʼятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П, однією протикорабельною ракетою Х-35, а також 141 дроном.