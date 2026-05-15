Усім жінкам на держслужбі дозволили виїжджати з України — уряд скасував попередні обмеження

Це означає, що всі держслужбовиці, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах, зможуть безперешкодно перетинати кордон.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд України скасував попередні обмеження та дозволив жінкам, які працюють на державній службі, виїжджати за кордон.

Що передувало

На початку 2023 року уряд обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям — вони могли виїжджати лише у службове відрядження.

27 серпня 2025 року уряд дозволив жінкам — депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану.

У травні 2026 року обмеження знову послабили: уряд дозволив виїджати за кордон працівницям органів держвлади, місцевого самоврядування, державних підприємств та деяких інших структур.