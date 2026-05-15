В Україну повернули 4 цивільних, яких росіяни силою вивезли із Сумщини

В Україну повернули чотирьох жителів Сумщини, яких росіяни силою вивезли у 2025 році.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Повернені — українські громадяни віком від 61 до 85 років. Вони вже в Україні і незабаром возʼєднаються з рідними.

Лубінець додав, що жителів Сумщини вдалось повернути за результатами перемовин з російським омбудсманом Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Що передувало

Увечері 20 грудня 2025 року сумські локальні медіа писали, що росіяни проникли в село Грабовське та вивезли на територію РФ цивільних, які раніше відмовилися від евакуації. Йшлось про понад 50 людей.

У ЗСУ згодом підвтердили, що внаслідок наступу росіян Силам оборони довелося відійти з кількох позицій у районі Грабовського. У війську тоді наголошували, що це не спроба масштабного прориву, а радше провокація.

Як згодом зʼясувалось, підрозділи російської 36 бригади зайшли в район прикордонного села Грабовське та намагалися проникнути вглиб території України. Захопивши село, росіяни примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих мешканців. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній з жінок 89 років.

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що перед депортацією цих мешканців незаконно затримали й утримували без доступу до засобів зв’язку і належних умов. Це було 18 грудня, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію РФ.