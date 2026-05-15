Наші військові повернули під контроль України 22 км² окупованої території на Харківщині

Наші військові повернули під контроль України Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області.
Про це повідомили в 16 армійському корпусі.
Під час операції підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади звільнили 22 км² території та ліквідували 56 російських військових. До операції залучили штурмові групи, операторів БпЛА та артилерію.
- У березні під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку українські військові звільнили майже всю Дніпропетровську область — відвоювали понад 400 км² території.