«Серія перемог Росії в Україні закінчилася». Світові медіа про російсько-українську війну 14 травня

Уперше за довгий час українські військові на передовій кажуть, що відчувають переломний момент, пише CNN. Офіцер підрозділу безпілотників Lasarʼs group Кирило Бондаренко, який зараз воює поблизу Запоріжжя, каже, що вони бачать і відчувають, як змінюється настрій серед російських військових: «Росіяни виснажені. Нам вдалося переломити ситуацію». Головна причина українських успіхів — перевага в дронах, зокрема удари середньої дальності по російській логістиці (складах, командних пунктах, системах ППО). Попри безперервні атаки Росії на Запорізькому напрямку, Україні вдалося частково відновити контроль над територіями, які Росія захопила кілька місяців тому, розповів виданню високопоставлений офіцер СБУ з позивним «Банкір».

Водночас лінія фронту зараз настільки насичена дронами, що жодна зі сторін не може просунутися вперед, пише CNN. Українцям поки що не вдається звільнити стільки територій, скільки вони хотіли б, та ця ситуація ще болючіше б’є по російській армії — росіяни вже не можуть повільно, але стабільно просуватися, як раніше. Натомість, кажуть аналітики, вони намагаються проникати на ділянки під контролем України та створювати враження безперервного наступу. Вони можуть ненадовго підняти російський прапор у «сірій» зоні вздовж фронту, але втримати ці позиції надовго нездатні. За словами Кирила Бондаренка, росіяни постійно доповідають командирам про захоплення сіл — але насправді їх там немає: «Ми постійно їх звідти виштовхуємо». Поки що Україна, можливо, і не виграє, але програє вона набагато менше, ніж Росія, підсумовує CNN.

