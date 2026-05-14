У Києві вже четверо загиблих і понад 40 постраждалих від нічної атаки РФ. Зранку росіяни били по Харкову, Запоріжжю і Херсону (оновлено)

У Києві до чотирьох зросла кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки.
Про це повідомляє поліція Києва.
Ще 44 мешканці столиці поранені, серед них — двоє дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко. До лікарень відправили 21 постраждалого, зокрема дитину.
Найбільше руйнувань у Києві — у Дарницькому районі. Там через російський удар обвалився цілий підʼїзд багатоповерхівки. Рятувальники продовжують аварійно-пошукові роботи. Вже вдалося врятувати 28 людей.
Внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури без світла залишилася частина споживачів у Києві, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях, повідомили в Міненерго.
Уже зранку росіяни атакували Харків. У Салтівському районі постраждали 13 людей, у Шевченківському — 15. Серед постраждалих — троє дітей.
Били війська РФ також по Запоріжжю та області — постраждав чоловік, пошкоджена промислова інфраструктура. Ще двоє потерпілих і одна загибла жінка — після обстрілів Херсону.
- У ніч проти 14 травня росіяни продовжили масовану атаку, яку розпочали вдень, і випустили по Україні 56 ракет і 675 дронів. Українська ППО знешкодила 693 російські цілі, але у 24 місцях є влучання.