Як Дональд Трамп знищив ключовий інструмент у досягненні миру в Україні. Світові медіа про війну 13 травня

«Зеленський поки втримався після корупційних звинувачень проти своєї правої руки» — під таким заголовком вийшла стаття The Telegraph про початок досудового розслідування щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що президент України непричетний до корупційного скандалу — ця новина лише частково полегшить ситуацію для Володимира Зеленського. Видання пише, що підозра Єрмаку стала ударом по президентству в критичний для країни момент — коли Україна прагне вступити до ЄС і намагається зберегти підтримку виборців на тлі можливих домовленостей про припинення вогню за посередництва США. Цей скандал може призвести до того, що союзники України почнуть ще більше тиснути на Київ з вимогою провести низку реформ, повʼязаних з боротьбою з корупцією, а також зіграти на руку Росії для впливу на мирні переговори. Водночас, як пише Financial Times, ані в Москві, ані в Києві не бачать великої цінності у продовженні переговорів за посередництва США, навіть після закінчення війни на Близькому Сході. Один з українських чиновників сказав FT, що американська сторона не досягла «жодного прогресу з боку Росії» і що «все, про що можна було домовитися, вже зроблено». У Росії ж заявили, що подальші переговори не мають сенсу, якщо Україна не виведе війська з усієї території Донбасу.

Переговори про припинення вогню теж перестали бути частиною реального мирного процесу та перетворилися на політичне шоу і медійний інструмент. Таку думку наводить The New York Times і зауважує, що саме Дональд Трамп знищив ключовий інструмент у досягненні миру. Йому нецікаво займатися кропіткою технічною роботою, що триває роками, пояснює професор Інституту міжнародних досліджень миру Крока при Університеті Нотр-Дам (США) Мадхава Джоші. Професор дослідив 42 всеохопні мирні угоди в проміжку між 1989 і 2018 роками та дійшов висновку, що всі вони починалися з припинення вогню, за яким слідували в середньому 1 570 днів кропіткої технічної праці, результатом якої ставала фінальна угода. За словами Джоші, Трампу потрібні гучні заголовки в медіа вже сьогодні. Саме тому він подає будь-яке припинення вогню — що у російсько-українській війні, що у війні на Близькому Сході — як фактичне закінчення війни, за яким з дня на день послідує і фінальна мирна угода. Так він дискредитує саму ідею режиму припинення вогню як першого кроку до початку роботи над мирною угодою. До того ж нинішні перемирʼя не мають ключових елементів успіху: незалежного моніторингу ситуації та ґрунтовної політичної основи, каже професор у коментарі NYT.

Тим часом колумніст The Wall Street Journal Голман У. Дженкінс — молодший зауважує: якщо Україну змушуватимуть до компромісів із Росією, це може фактично означати політичний «порятунок» Путіна, а не справжній мир. Очільник Кремля зараз шукає спосіб завершити війну так, щоб зберегти владу, і навіть натякає на посередників і перемирʼя. Росія виснажується і вже неспроможна на рішучий прорив. Саме тому Дженкінс вважає, що Захід, зокрема США та Європа, знову повернеться до тиску на Київ, аби той розглянув обмін територій на мир. А фінський суспільний мовник Yle публікує матеріал про те, що Європа більше не хоче повністю залежати від США і Дональда Трампа, тому готується сама вести дипломатію з Росією, вважаючи, що баланс сил поступово зміщується на користь України.

