Петер Мадяр засудив російський удар по Закарпаттю. Через атаку посла Росії вперше викликали в МЗС Угорщини

Новопризначений премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр рішуче засудив російський удар по Закарпаттю. Він заявив, що міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан викликала російського посла.

Про це пише угорське медіа HVG.

Це перша така дія Угорщини через російсько-українську війну. 9 травня лідер партії «Фідес» Віктор Орбан пішов з посади премʼєра після 16 років при владі. Його місце зайняв Петер Мадяр і партія «Тиса».

Мадяр заявив, що уряд Угорщини надасть постраждалим із Закарпаття будь-яку необхідну допомогу, зокрема електроенергію.

Президент Володимир Зеленський подякував Петеру Мадяру за небайдужість і сильну позицію. Він написав, що Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, але й для сусідніх країн і Європи загалом.

Також атаку засудив лідер фракції «Фідес» у парламенті Гергей Гуляш.

«Закарпатські угорці не винні у війні. Ми найрішучішим чином засуджуємо і вважаємо неприйнятною російську атаку дронами», — написав Гуляш у Фейсбуці.

Це теж унікальна подія як для члена партії «Фідес». HVG пише, що коли в серпні росіяни атакували ракетою одне з підприємств у Мукачеві, Віктор Орбан довгий час не висловлювався щодо цього інциденту. Пізніше він опублікував допис, у якому повідомив, що уряд розглянув наслідки російської атаки, а тодішній голова МЗС Петер Сіярто провів консультації з представниками закарпатських угорців, яким запропонували допомогу угорського уряду. Наприкінці свого допису Орбан наголосив, що необхідно продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, а також переговорний процес, який ініціював президент США Дональд Трамп.