Росіяни обезголовили тіла двох українських військових на Гуляйпільському напрямку

Російські військові обезголовили тіла двох українських військовослужбовців на Гуляйпільському напрямку фронту.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські бійці 225 ОШБ 12 травня потрапили в засідку на Гуляйпільському напрямку — двоє з них загинули під час бою.

Після цього українська розвідка перехопила розмову між російським командиром і звичайним військовим, якому він наказав відсікти голови з тіл двох українських військових «для підтвердження». Той погодився.

«Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими. Винні обов’язково будуть покарані», — додали в Генштабі.