Пентагон відправив військових в Україну вивчати, як застосовувати дрони на війні

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон направив своїх військових до України, аби ті навчились застосовувати дрони у реальних бойових умовах.

Про це він сказав під час слухань у комітеті Сенату.

На слуханнях сенатор Мітч Макконнелл процитував міністра армії США Дена Дрісколла, який назвав Україну «Кремнієвою долиною війни», і запитав у Гегсета, чи підтримує він поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.

Гегсет заявив, що Пентагон направив багато посадовців в Україну і вони «багато чого навчилися». Він наголосив, що особисто погодив відправку додаткової кількості військових в Україну.

«Я особисто схвалив направлення туди додаткового персоналу, щоб вивчати це поле бою дронів — як у наступальних, так і в оборонних аспектах, аби ми засвоїли всі можливі уроки цього конфлікту й у режимі реального часу впроваджували їх у те, як ми обороняємося та ведемо наступальні дії в епоху, коли домінування дронів є необхідністю», — заявив він.