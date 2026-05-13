WSJ: Google і SpaceX хочуть разом будувати дата-центри на орбіті Землі

Google веде переговори зі SpaceX про запуск орбітальних дата-центрів у космосі.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Також Google веде переговори про потенційну угоду з іншими компаніями, що займаються ракетними запусками, сказало одне з джерел.

Ця технологія стала центральною частиною презентацій SpaceX для інвесторів напередодні запланованого виходу компанії на біржу цього літа, який, як очікується, стане найбільшим IPO усіх часів.

Минулого року Google оголосила про власні плани запустити прототипи супутників до 2027 року в межах ініціативи Project Suncatcher. Компанія хоче протестувати дата-центри в космосі, які працюватимуть на сонячній енергії.

У SpaceX також розвивають цей напрямок. Раніше вона подала заявку на запуск до мільйона супутників для орбітальних дата-центрів.

Ідея таких дата-центрів полягає в тому, щоб зменшити потребу у великих площах і електроенергії на Землі. Водночас частина експертів сумнівається, що технологія буде ефективною — через складні інженерні виклики.