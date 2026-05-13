Держсекретар США Рубіо летить до Китаю в спортивному костюмі, як у Мадуро, і з новим ім’ям

Держсекретар США Марко Рубіо разом із президентом Дональдом Трампом вирушив до Китаю на переговори з лідером країни Сі Цзінпіном.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун опублікував фото Рубіо на борту Air Force One. На ньому він у костюмі Nike Tech — такому самому, в який був вдягнений тодішній президент Венесуели Ніколас Мадуро, коли його викрали американські військові у січні цього року.

«Секретар Рубіо красується у костюмі Nike Tech Venezuela на борту літака Air Force One!» — підписав фото Чун.

До того ж, як пише AFP, Рубіо, ймовірно, вʼїде на територію Китаю під новим імʼям китайською мовою. Усе через те, що коли він був сенатором США, то запекло обстоював права людини в Китаї, за що проти нього Пекін увів санкції.

Але коли Рубіо став держсекретарем, за словами джерел, у Китаї почали використовувати інший ієрогліф для першого складу в його прізвищі, щоб таким чином змінити написання і вивести його з-під дії санкцій.

Марко Рубіо був головним автором законопроєкту Конгресу, який запровадив масштабні санкції проти Китаю через ймовірне використання примусової праці переважно мусульманської уйгурської меншини. Також він висловився проти репресій Пекіну в Гонконзі.

На слуханнях щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря Рубіо приділив велику увагу Китаю, назвавши його безпрецедентним противником.

Однак з моменту вступу на посаду Рубіо підтримував Трампа, який називає лідера Китаю Сі Цзіньпіна другом, і зосередився на побудові торговельних відносин.

При цьому минулого року Рубіо приніс певне полегшення Тайваню. Він заявив, що адміністрація Трампа не буде вести переговори про майбутнє самоврядної демократії з метою укладення торговельної угоди з Китаєм.