Українські полярники показали рідкісного кремового морського котика в Антарктиці

Українські науковці зафіксували в Антарктиці рідкісного морського котика з кремовим забарвленням.

Про це повідомили d Національному антарктичному науковому центрі.

За словами полярників, незвичний колір тварини пояснюється лейкізмом, через який шерсть і шкіра частково або майже повністю втрачають забарвлення. На відміну від альбінізму, при лейкізмі очі та кінцівки зберігають природний колір.

Національний антарктичний науковий центр / Facebook

У НАНЦ зауважили, що серед антарктичних морських котиків такі випадки трапляються менш ніж у 1% популяції. Причиною можуть бути генетичні мутації.

Кремове забарвлення впливає на виживання тварини: такі котики помітніші для хижаків і здобичі, а також гірше поглинають тепло. Водночас товстий шар жиру допомагає їм захищатися від холоду.

Попри все морські котики з лейкізмом можуть доживати до дорослого віку та брати участь у розмноженні.