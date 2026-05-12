Чому саме зараз Путін натякає на завершення війни в Україні. Світові медіа про війну 12 травня

Чому очільник Кремля скористався трибуною 9 травня, щоб уперше публічно сказати, що війна в Україні «наближається до кінця», аналізують одразу кілька видань — The Guardian, The Independent і CNN. Як пише оглядач CNN Нік Пейтон Волш, у самій Росії критика війни досягла такого масштабу, що навіть у «поліцейській» державі люди перестають її приховувати — армія вичерпала бідних і увʼязнених, яких кидали в «мʼясні» атаки, і тепер намагається вербувати студентів із середнього класу. Економіка перебуває під тиском санкцій та воєнних витрат. Еліта роздратована настільки, що Путін змушений заспокоювати її через держмедіа натяками на скоре завершення війни. У Москві вже пошепки обговорюють, що Путін може політично не пережити цю війну, ідеться у статті CNN. Водночас Україна, попри катастрофічний дефіцит людей, зупинила просування Росії завдяки дронам і наземній робототехніці. І хоча технологічний розрив у дронах Москва здатна скоротити за місяці, уперше збіглися два фактори: Росія відчуває реальний внутрішній тиск, а Україна твердо стоїть на ногах. І саме це робить сигнали Путіна чимось більшим за чергову імітацію дипломатії, вважає Нік Пейтон Волш.

Крім цього, за словами Волша, після оборонних контрактів із країнами Перської затоки у Володимира Зеленського є «всі карти», щоб продовжувати боротьбу. Le Monde називає цю дипломатичну переорієнтацію однією з найважливіших змін у зовнішній політиці України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом останніх двох місяців поїздки президента України на Близький Схід і Кавказ почастішали настільки, що стали рутинними. Ер-Ріяд, Доха, Абу-Дабі, Амман, Дамаск, Баку, Єреван, а тепер й Манама. Україна перетворює свій бойовий досвід на експортний товар: дрони, засоби радіоелектронної боротьби та дешеві системи дронів-перехоплювачів, відпрацьовані в реальній війні, стали тим, що країни Перської затоки хочуть купити просто зараз. Так Київ шукає нові інвестиції в оборонну промисловість, ринки збуту, спільне виробництво і фінансування на той час, коли європейські кредити вичерпаються, ідеться у статті.

