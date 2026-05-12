Директорка нацрозвідки США розслідує фінансування американцями дослідницьких біолабораторій за кордоном. В Україні їх понад 40

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард розслідує діяльність понад 120 біологічних лабораторій за кордоном, які десятиліттями фінансували з американського бюджету. Це відбувається за указом президента Дональда Трампа в рамках зусиль з припинення потенційно ризикованих експериментів з вірусами.

Про це пише The New York Post, якому Габбард дала коментар.

Габбард заявила, що її команда визначить, де розташовані ці лабораторії, які патогени у них є і які дослідження проводяться, щоб припинити небезпечні експерименти.

За вказівками Габбард розвідувальне співтовариство США перегляне дослідження в усіх біолабораторіях, що фінансуються США. Це включає установи, що займаються експериментами з посиленням вірусів, і ті, що працюють для боротьби з небезпечними патогенами.

Представники офісу Габбард зазначили, що іноземні лабораторії розташовані в понад 30 країнах. Деякі з них у минулому отримували фінансування через програму Міністерства оборони США, мета якої — утілізувати зброю масового знищення після Холодної війни. Дослідження є частиною Програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони, воно також має вивчати патогени, щоб запобігти майбутнім спалахам і посилити американську біобезпеку. В офісі Габбард кажуть, що понад 40 таких біолабораторій розташовані в Україні та можуть «опинитися під загрозою компрометації» через російську війну.

У травні 2025 року Трамп підписав указ про заборону будь-якого федерального фінансування досліджень з посилення вірусів у Китаї, Ірані чи інших країнах, які не здійснюють належного нагляду. Наглядовий орган Міністерства оборони раніше не міг визначити, скільки можливих посилених потенційних пандемічних патогенів досліджують у Китаї чи інших країнах, хоча на такі експерименти за межами США між 2014 і 2023 роками витратили понад $1,4 мільярда.

Національні інститути охорони здоровʼя також визнали, що у 2014—2021 роках фінансовані США експерименти з коронавірусами кажанів в Уханьському інституті вірусології порушили умови гранту. Вони зробили віруси в 10 тисяч разів більш заразними, хоча чиновники заперечують, що дослідження спричинило пандемію COVID-19.