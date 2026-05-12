У міськраді на Кіровоградщині сталася стрілянина під час конфлікту між працівниками — є постраждалі

У будівлі Світловодської міської ради, що у Кіровоградській області, вдень 12 травня лунали постріли. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє поліція Кіровоградщини.

Попередньо, між працівниками міськради стався конфлікт, у результаті якого один із них здійснив кілька пострілів. Двох потерпілих госпіталізували.

На сайті Світловодської міськради пишуть, що перший заступник міського голови Сергій Савич почав стріляти з травматичної зброї у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент були люди.

У тому ж повідомленні йдеться про те, що заступник мера перед стріляниною поводився агресивно і погрожував секретарю міськради Максиму Бакуменку.

Сам Савич, який, попередньо, відкрив вогонь, знімав усе дійсно на відео в прямому ефірі і опублікував у себе у фейсбуці. На відео чоловік із пістолетом постійно закликає людей не підходити до нього. Також у кадрі видно інших озброєних людей.

У відео присутня ненормативна лексика!

На місце події викликали поліцію та медиків. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.