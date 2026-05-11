Росіяни в останній день перемирʼя били по Херсонщині та Харкову і атакували на фронті

Російська армія в останній день перемирʼя продовжила атаки на Україну: била по Херсонщині та Харкову і обстрілювала українські підрозділи на фронті.
«Бабель» зібрав головне про наслідки.
На Херсонщині через російські удари постраждало шестеро людей, серед них — 14-річний хлопчик. Пошкоджено будинки та автівки.
У Харкові російські військові влучили дроном у подвірʼя будинку.
Також на лінії фронту росіяни атакували 38 разів і з артилерії били по прикордонних районах на Сумщині.
- Президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня повідомив про початок триденного перемир’я між Росією і Україною (9, 10 та 11 травня). Згодом це підтвердив і президент Володимир Зеленський.