Флеш: Три роки тому на фронті зафіксували НЛО — за цим може ховатися нова зброя росіян

У 2023 році у повітряному просторі України аеророзвідка зафіксувала неідентифікований летючий об’єкт (НЛО). Таке відео тоді опублікував радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Він розповів, що після публікації кадрів з фронту до нього звернулися представники державної структури, яка займається дослідженням НЛО в Україні ще з радянських часів.
Флеш зазначив, що з початком повномасштабної війни вивчення НЛО стало більше військовим завданням, бо під такими об’єктами може ховатися нова зброя росіян. Він також додав, що у ЗСУ є спеціальний документ на цю тему, погоджений головнокомандувачем.
Українців, які стали свідками НЛО та мають відео, Флеш закликав надсилати матеріали на адресу Головного управління розвідки Міноборони України.
- Нещодавно Міністерство війни США почало публікувати засекречені дані про невпізнані літальні об’єкти. Тепер на сайті міністерства є спеціальний розділ про НЛО зі 162 файлами з архівів ФБР, NASA та Держдепартаменту. Наразі секретні матеріали налічують 120 PDF-файлів, 28 відео та 14 зображень.