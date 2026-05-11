Уряд запускає програму стажування для людей віком 50+ «Досвід має значення»

Уряд запускає національну програму дорослого стажування «Досвід має значення» для українців від 50 років.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Програма покликана покрити дефіцит кадрів в Україні і передбачає три ключові етапи:

навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі — оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок;

зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці;

працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

«Дослідження «Ринок праці після 50 років» показало: люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки — роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар’єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму», — пояснила премʼєрка.

Програму реалізовуватимуть разом із Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими організаціями. Участь безкоштовна. Стажування триватиме 10 робочих днів, а оплату визначатиме сам роботодавець окремо.