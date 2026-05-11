Депутати Лейбористської партії Британії закликали премʼєра Стармера піти у відставку після невдалих місцевих виборів

Близько 40 депутатів Лейбористської партії Великої Британії закликають премʼєра Кіра Стармера піти у відставку після невдалих результатів на місцевих виборах.

Про це пише The Guardian.

На місцевих виборах у четвер перемоги по всій країні здобула правопопулістська партія Reform UK євроскептика Найджела Фараджа. Для Лейбористської партії, яку очолює Стармер, це стало провалом і найгіршим результатом в історії політсили.

Після цього всередині партії заговорили про зміну лідера до наступних парламентських виборів, які мають відбутися не пізніше серпня 2029 року. Серед кандидатів називають чинного міністра охорони здоров’я Британії Веса Стрітінга та ексзаступницю Стармера Анджелу Рейнер.

Сам Стармер заявив, що хоче залишатися прем’єром протягом двох термінів або 10 років. The Guardian пише, що сьогодні він має виступити з промовою, яка може стати вирішальною для його політичного майбутнього та перебування на посаді.

Стармер пообіцяє сміливіші дії для врегулювання «великих викликів», що стоять перед країною, і намагатиметься переконати своїх депутатів не усувати його з посади лідера Лейбористської партії.

Також він планує заявити про намір зміцнювати відносини з Європейським Союзом. Окрему увагу Стармер приділить темам вартості життя та національної безпеки.