Росіяни протягом дня атакували Україну, попри оголошене «перемирʼя». Що відомо про атаки

Попри оголошене «перемир’я» російські війська протягом дня продовжували атакувати Україну. Поранені мирні жителі та рятувальник.

«Бабель» зібрав усе, що відомо про російські атаки станом на зараз.

Опівночі росіяни атакували безпілотником Корабельний район Херсону. Внаслідок удару постраждав 18-річний хлопець. У нього уламкові поранення рук, контузія та вибухова травма.

Також до лікарні доставили 49-річного жителя Херсону, який постраждав через атаку російського дрона в Корабельному районі. У чоловіка діагностували контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес.

Крім того, близько 08:40 в Корабельному районі через удар дрона знову постраждала людина — працівник Херсонської міськради. 53-річного чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

На Херсонщині близько 06:30 російський дрон атакував 62-річну жінку в Комишанах. Постраждалу доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. У неї вибухова травма, поранення кінцівок і травматична ампутація ноги.

У Запорізькій області російські військові FPV-дроном вдарили по чоловіку в Кушугумі. Пораненому 52-річному місцевому жителю надали необхідну медичну допомогу.

На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників, які допомагали мешканцям Мирівської громади після обстрілів. Через удар дрона постраждав 23-річний рятувальник.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран