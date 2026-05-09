Франція затримала українця, якого підозрюють у катуваннях у донецькій тюрмі «Ізоляція»

Франція затримала громадянина України, якого підозрюють у причетності до катувань людей в незаконній донецькій вʼязниці «Ізоляція».

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, у 2017—2019 роках громадянин України добровільно співпрацював із так званим Міністерством державної безпеки «ДНР».

Колишні бранці розповідають, що підозрюваний був помічником керівника незаконної тюрми в тимчасово окупованому Донецьку. За їхніми словами, він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання і принижував людей. Наразі вдалося встановити щонайменше девʼятьох потерпілих.

У 2021 році, коли в Україні щодо нього завершили розслідування і передали справу до суду, чоловік виїхав до Франції та спробував отримати там статус біженця.

Українські прокурори, ГО Truth Houndsта інші правозахисники звернулися щодо чоловіка до французьких колег. Ті відкрили кримінальне провадження і разом з українськими прокурорами опитали потерпілих. Також українська сторона передала додаткові матеріали для посилення доказової бази.

Підозрюваного затримали. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції його взяли під варту і висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Розслідування наразі проходить під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.