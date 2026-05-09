Генштаб: Армія РФ за добу на фронті втратила 82 артсистеми та понад 1 100 військових

Російська армія на війні проти України за останню добу втратила 1 080 військових і десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили танк, три бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 1 479 БпЛА та 373 одиниці автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.