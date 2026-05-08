Російський переговірник Мединський отримав в Україні 10 років за виправдання війни в підручнику

Шевченківський районний суд міста Києва заочно засудив до 10 років помічника Путіна, російського переговірника та одного з авторів антиукраїнського підручника з історії Володимира Мединського.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Таке ж покарання суд призначив ще одному редактору цього видання — Анатолію Торкунову, який з 1992 року є ректором Московського державного інституту міжнародних відносин.

Ідеться про підручник з історії для 11 класу «Історія. Історія Росії. 1945 рік — початок XXI століття», виданий у 2023 році. У ньому є публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, він виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію українських територій і формує в учнів викривлене, ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.

Крім того, через підручник учням навʼязували тези про «братські народи», заперечення самостійності України як держави, «визволення» через так звану СВО та російську версію війни проти України.

Kyiv Independent писав, що в цьому підручнику Україна описується як «агресивний антиросійський плацдарм», вторгнення у 2022 році називають «вимушеним», а Революцію Гідності — «державним переворотом, фінансованим Заходом».

З 1 вересня 2023 року за цим підручником вже викладали історію на окупованих територіях — у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму. Також його поширювали на території РФ.

Мединського та Торкунова засудили за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників).