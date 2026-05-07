Система Путіна почала сипатися, а кожна його спроба зберегти владу лише прискорює розпад. Світові медіа про війну 7 травня

«Володимир Путін втрачає контроль над Росією» — під таким заголовком вийшла колонка The Economist, автором якої є колишній високопосадовець російського уряду. Він пише, що кожен крок очільника Кремля, спрямований на збереження влади, прискорює розпад системи. Першою зміною стала реакція російської еліти: чиновники, губернатори й бізнесмени перестали говорити «ми» про війну та дії Кремля. Тепер вони описують те, що відбувається, як «його» історію, а не «нашу» війну. Рішення Путіна називають «дивними». Еліти вже не почуваються співучасниками спільного проєкту. Головна причина — війна проти України затягнулася і стала надто дорогою для Росії. Через неї ростуть ціни, податки, посилюється цензура, погіршується життя людей. При цьому влада вже не може пояснити, заради чого все це.

Ще одна проблема — російські багатії та чиновники втратили доступ до Заходу, пише автор. Раніше вони тримали гроші за кордоном, користувалися європейськими судами й захищали свої активи за допомогою міжнародних правил. Тепер усе замкнулося в самій Росії, де немає ані чесних законів, ані незалежних судів. Через це навіть наближені до Кремля люди хочуть бодай якихось зрозумілих правил гри. Автор також пише, що Путін сам зруйнував світ, у якому Росія мала вплив. Раніше Москва могла тиснути на Європу газом і використовувати міжнародні інституції у своїх інтересах. Але з початком війни багато з цих важелів зникли: Європа відмовляється від російського газу, а роль Росії у світі слабшає. Про те, що у Путіна більше немає перемог, які можна було б святкувати, пише і The Wall Street Journal. Хоча це не означає, що режим завтра впаде — чутки про нібито підготовку до державного перевороту і внутрішню боротьбу між різними силовими структурами вирують московськими політичними колами. Видання наводить думки російських коментаторів, блогерів і колишніх людей із системи.

El Pais публікує репортаж про польський аеропорт у місті Жешув, який після початку повномасштабної війни став головними «повітряними воротами» України для західної допомоги. Через важливість цього вузла навколо аеропорту розгорнули системи Patriot, а сам об’єкт став ціллю шпигунства і можливих диверсій, пов’язаних із Росією. Окремо видання розповідає про медичний центр поблизу летовища. Там поранених українських військових і цивільних готують до транспортування у лікарні різних країн Європи. 45-річний парамедик Адам Шишка, який має великий досвід роботи в зонах бойових дій, зокрема під час війни в Афганістані, разом із командою лікарів, психологів, медсестер і перекладачів минулого вівторка готувався до прибуття групи з 14 пацієнтів. Їхні медичні справи вже були підготовлені, а на дверях кожного боксу розмістили таблички з країною походження пацієнта та його ідентифікаційним номером. «Це унікальний центр. Раніше в історії медицини ніколи не виникало потреби створювати подібний заклад», — каже Шишка.

Читайте також матеріал ВВС про те, як Україна стала світовим центром сурогатного материнства — і чому це зовсім скоро може змінитися.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.