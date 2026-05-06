Як українські хакери отримували координати російських військ через Starlink. Світові медіа про російсько-українську війну 6 травня

Українські хакери з «256 Кіберштурмової дивізії» обманом змусили російських солдатів розкрити GPS-координати власних позицій — і перетворили ці дані на удари по штабах та командних пунктах, розповідає The Times. У лютому SpaceX на прохання Києва ввів обов’язкову реєстрацію Starlink-терміналів на українській території. Незареєстровані пристрої заблокували, і тисячі російських солдатів, які незаконно використовували Starlink для керування дронами та координації військ, опинилися без зв’язку. Росіяни в польових умовах були засліплені, пише видання. Відчайдушні російські військові почали шукати українців, готових зареєструвати їхні термінали за гроші.

Українські хакери побачили в цьому можливість. Вони створили телеграм-канал, де під виглядом кіберзлочинців пропонували зареєструвати російські термінали як українські в обмін на криптовалюту. Використовуючи AI чат-бот, українці поетапно витягували дані: спочатку серійні номери, а в кінці — координати пристрою. Так вони отримали дані понад 2 600 терміналів, які вказували на штаби, командні пункти та позиції операторів дронів. Ці координати хакери передавали Міністерству оборони України або напряму бригадам на передовій. Ті, зі свого боку, накладали їх на розвідувальні знімки, ідентифікували російські укриття — і відправляли туди ударні дрони. Характерна деталь у тому, що російські солдати часто залишалися на тих самих позиціях, які вже розкрили хакерам, — ймовірно, або боялися зізнатися командирам у помилці, або не могли відкрито пересуватися так близько до лінії фронту. У деяких зонах кількість російських ударів скоротилася на 45 відсотків завдяки цій спецоперації — її справжній вплив може бути набагато більшим, зауважує видання.

