Перший робот-чернець приєднався до молитви у Південній Кореї — його назвали «Габі»

У Південній Кореї перший робот-чернець приєднався до ченців під час молитви у храмі Чогеса з нагоди дня народження Будди. Робот отримав буддійське ім’я «Габі».

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

«Габі» одягнули у буддійські шати і під час обряду ініціації дали йому ім’я. Потім він склав долоні та приєднався до молитви на честь Будди.

Окрім того, на руку робота наклеїли наліпку з символікою фестивалю лотосових ліхтарів, а на шию наділи молитовне намисто зі 108 намистин.

130-сантиметрового людиноподібного робота G1 створила китайська компанія Unitree Robotics. Наприкінці місяця «Габі» також відвідає фестиваль ліхтарів.