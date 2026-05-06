У Сінгапурі дозволили тілесні покарання для хлопців у школах за булінг

Сінгапур дозволив застосовувати тілесні покарання до хлопців, які знущаються з інших учнів, зокрема онлайн.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення обговорили в парламенті 5 травня. За новими правилами, хлопцям від 9 років можуть призначати до трьох ударів батогом. Міністр освіти країни Десмонд Лі заявив, що це буде можливо лише тоді, коли інші способи впливу не спрацювали.

Він наголосив, що кожен такий випадок має погоджувати директор школи, а виконувати покарання зможуть тільки певні працівники. Також школи повинні оцінювати зрілість учня і те, чи допоможе таке покарання усвідомити провину.

Після цього учням обіцяють психологічну підтримку та контроль за їхньою поведінкою і навчанням. До дівчат тілесні покарання не застосовуватимуть. Їх за булінг залишатимуть після уроків, відсторонятимуть від занять або знижуватимуть оцінки за поведінку.