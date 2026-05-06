Генштаб: Росіяни втратили понад тисячу військових за добу на війні

На війні проти України російська армія втратила 1 050 військових та десятки одиниць техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили один танк, пʼять бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, пʼять реактивних систем залпового вогню, два засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2 031 БПЛА, одну крилату ракету та 282 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на початок травня 2026 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 216 205 загиблих російських військових. При цьому підтверджені втрати лише двох російських регіонів із найбільшою кількістю загиблих військових — Башкортостану та Татарстану — тепер у сумі перевищують усі радянські втрати під час 10-річної війни в Афганістані.