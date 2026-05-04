Путін забився в бункер — боїться замаху та українських дронів. Світові медіа про російсько-українську війну 4 травня

Володимир Путін різко скоротив публічні виходи й переховується в підземних бункерах, бо у Кремлі всерйоз злякалися замаху — особливо після успішних українських дронових атак, пишуть Financial Times та CNN. За даними FT, які видання отримало від людей, що особисто знають Путіна, та від джерела, близького до європейської розвідки, Федеральна служба охорони (ФСО) від березня суттєво посилила режим безпеки довкола очільника Кремля. Він та його родина перестали приїжджати до резиденцій у Підмосков’ї та Валдаї.

«Шок від операції «Павутина» з використанням українських безпілотників досі відчувається», — сказала FT людина, знайома з Путіним. Додатковим поштовхом стало затримання американцями президента Мадуро у Венесуелі в січні: Путін побачив у цьому сигнал про власну вразливість. Кухарям, фотографам і охоронцям із найближчого оточення Путіна заборонили їздити громадським транспортом і користуватися смартфонами поруч із очільником Кремля. У їхніх домівках встановили камери спостереження, йдеться у звіті європейської розвідки, який отримав CNN. Відключення інтернету, за словами обізнаного джерела, теж частково пов’язані із захистом Путіна від дронів. Крім цього, європейська розвідка називає Сергія Шойгу можливим організатором державного перевороту, якого боїться Путін. Колишній міністр оборони, якого очільник Кремля у 2024 році прибрав із посади й перевів до Ради Безпеки, зберігає вплив у військовому командуванні — і саме тому викликає підозри.

Читайте також матеріал The Washington Post про ситуацію в російському Туапсе, після того як українські дрони чотири рази атакували нафтопереробний завод. Екологи кажуть, що через пожежі повітря сповнене канцерогенів, зокрема бензолу, який викликає лейкемію. Тому в місті давно слід було оголосити повну евакуацію. Натомість місцева влада закрила школи, порадила не пити воду з-під крана й не відчиняти вікна — і на цьому все. Після третього удару Путін публічно сказав, що «серйозних загроз немає» і люди «справляються». Мешканці Туапсе скаржаться на неадекватну реакцію уряду та приховування того, що, на їхню думку, є величезною екологічною катастрофою, пише видання.

