Швеція затримала танкер тіньового флоту РФ — він перебуває під санкціями

Шведська берегова охорона разом зі шведською поліцією затримали танкер тіньового флоту РФ Jin Hui і піднялись на його борт. Правоохоронці вважають, що він іде під чужим прапором.

Про це повідомляють Берегова охорона Швеції і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Танкер затримали 3 травня о 15:00 за Києвом у Балтійському морі. Він ішов під сирійським прапором і, ймовірно, без вантажу. Його пункт призначення невідомий.

За даними ГУР МО, справжній прапор судна — панамський. З грудня 2025 по лютий 2026 року воно потрапило під санкції Європейського Союзу, Швейцарії, України і Великої Британії. Окрім портів РФ, судно заходило до портів Індії, Алжиру, Чилі, Тунісу, Єгипту, Туреччини, сходу Лівії, Панами та Кіпру.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.