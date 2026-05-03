На Філіппінах активізувався вулкан Майон — евакуювали тисячі людей

На Філіппінах через активізацію вулкана Майон в евакуаційних центрах перебувають близько 1 500 родин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Місцева влада порекомендувала не наближатися до небезпечної зони в радіусі шести кілометрів. За добу до цього, 2 травня, попіл накрив декілька міст у провінції Альбай — через це були перебої в русі транспорту.

Сейсмологи оголосили третій рівень небезпеки та повідомили про викиди лави. Також є небезпека зсувів.