Правоохоронці повідомили Коломойському про нову підозру — за крадіжку 100 млн грн в ПриватБанку (оновлено)

Офіс генпрокурора і СБУ повідомили підозру колишньому бенефіціару одного з найбільших банків України за махінації з грошима на сотні мільйонів гривень. Джерела «Бабелю» в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про бізнесмена Ігора Коломойського та махінації у ПриватБанку.
Слідчі стверджують, що у 2014 році підозрюваний збудував багаторівневу схему, завдяки якій виводив кредитні кошти. Спочатку кредити отримували підконтрольні йому компанії, а потім вони проходили через кілька юридичних і фізичних осіб, щоб створити видимість обігу. В грудні 2014 року на його рахунок надійшли 100 млн грн від підприємства, що було під його контролем. За це фігуранту загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією.
Також слідчі вивчають інші факти крадіжки коштів Коломойським та колишніми власниками банку — на $1,9 млрд.
- Коломойського вже судять за кількома справами. Одна стосується виведення 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Слідчі стверджують, що на початку 2015 року Коломойський, тоді ще голова Дніпропетровської ОДА, розробив схему, щоб незаконно отримати гроші банку. Він хотів профінансувати підконтрольну йому офшорну компанію і збільшити свою частку в банку.
- В іншій справі слідчі підозрюють, що Коломойський у 2003 році замовив убивство юриста, директора юридичної компанії Сергія Карпенка. За даними правоохоронців, Коломойський замовив убивство, бо той не виконав вимоги анулювати й визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися в Криму, у Феодосії.