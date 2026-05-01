Правоохоронці повідомили Коломойському про нову підозру — за крадіжку 100 млн грн в ПриватБанку (оновлено)

Офіс генпрокурора і СБУ повідомили підозру колишньому бенефіціару одного з найбільших банків України за махінації з грошима на сотні мільйонів гривень. Джерела «Бабелю» в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про бізнесмена Ігора Коломойського та махінації у ПриватБанку.

Слідчі стверджують, що у 2014 році підозрюваний збудував багаторівневу схему, завдяки якій виводив кредитні кошти. Спочатку кредити отримували підконтрольні йому компанії, а потім вони проходили через кілька юридичних і фізичних осіб, щоб створити видимість обігу. В грудні 2014 року на його рахунок надійшли 100 млн грн від підприємства, що було під його контролем. За це фігуранту загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією.

Також слідчі вивчають інші факти крадіжки коштів Коломойським та колишніми власниками банку — на $1,9 млрд.