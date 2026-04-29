Росіяни вночі запустили по Україні 171 дрон. Били по Сумщині, Харкову та Одещині

У ніч проти 29 квітня російські війська запустили для атаки по Україні 171 ударний дрон, близько 120 з них — типу Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 154 російських БпЛА. Ще 12 дронів впали в десяти місцях, на 12 — впали уламки.

На Сумщині цієї ночі під атакою був Шосткинський район. Унаслідок атаки в житловому секторі зайнялися масштабні пожежі.

Через отруєння чадним газом загинула 65-річна мешканка одного з будинків. Ще двоє людей постраждали.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Харкові через нічну атаку РФ постраждала одна людина, пошкоджені близько 10 приватних будинків.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Били росіяни і по Одещині — в Ізмаїльському районі внаслідок масованої атаки зруйновані районна лікарня та житлові будинки. Постраждали двоє людей: 47-річний чоловік та 56-річна жінка.

Також пожежа сталася на території Дунайського біосферного заповідника.