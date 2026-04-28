Хоч Росія й отримала миттєві вигоди від війни в Ірані, але в довгій перспективі виграє Україна. Світові медіа про війну 28 квітня

Україна вистояла після найсильніших ударів Росії і тепер може навчати Європу, як воювати та захищатися, пише оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус. Він відвідав Київський безпековий форум минулого тижня і зауважує, що поїздка в Україну дає відчуття піднесення. За його словами, «це місце, де хороші хлопці перемагають — або принаймні тримаються». На форумі європейські генерали та чиновники говорили про війну Росії проти України вже як про спільну боротьбу всієї Європи. Водночас, як пише Ігнатіус, Європа в сучасній війні слабша, ніж хотіла б бути. І саме це українські військові донесли союзникам прямо: «Ви забули, як воювати, — ми можемо допомогти».

Водночас Україна може допомогти не лише Європі. Програмна директорка Центру Джеймса Мартіна з дослідження нерозповсюдження зброї Ханна Нотте у колонці для Financial Times розповідає, як війна США та Ізраїлю проти Ірану вивела Україну на політичну і безпекову карту Близького Сходу. Росія за ці два місяці отримала відчутні переваги: додаткові мільярди нафтових доходів, можливість посилити удари по Україні на тлі дефіциту ППО, а також задоволення від того, як операція «Епічна лють» перетворюється для США на їхню версію «спеціальної військової операції», що пішла не за планом. Та саме Україна може отримати довгострокові здобутки.

Країни Перської затоки, занепокоєні іранськими дронами й ракетами, почали цікавитися українським досвідом у сфері ППО і безпілотників. Нотте описує, як Володимир Зеленський використав цей шанс для нових контактів із Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ, пропонуючи оборонні технології, навчання і спільне виробництво. Так Київ не просто шукає підтримки, а будує нові стратегічні партнерства. На думку авторки, це відбувається на тлі ослаблення Росії в регіоні. Кремль втрачає вплив на Близькому Сході, натомість Україна починає займати там місце через технології, дипломатію і військову експертизу.

