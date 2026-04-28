У КНДР за чотири роки пандемії кількість страт зросла до 153 випадків

У Північній Кореї під час пандемії COVID-19 зросла кількість страт: із січня 2020 року до кінця 2024-го щонайменше 153 людини стратити чи засудили до смертної кари.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на звіт неурядової організації — Робочої групи з питань перехідного правосуддя (TJWG).

У звіті йдеться, що у 2020 році стратили щонайменше 54 людини, а у 2021-му — 45. Наприклад, з 2016 по 2019 рік за порушення закону вбивали приблизно по пʼять людей на рік. Проте був ще один пік — коли Кім Чен Ин офіційно прийшов до влади: у 2013 році стратили понад 80 людей.

Найпоширенішими правопорушеннями стали релігія, забобони та іноземний культурний контент (наприклад, дорами чи K-pop). Контент Південної Кореї заборонений у КНДР, оскільки він «загрожує ідеології». Серед інших причин страт — критика Кім Чен Ина чи правлячої партії, навмисне вбивство, торгівля наркотиками та допомога зі втечею з країни.

TJWG зібрала свідчення понад 250 північнокорейських громадян, які покинули країну. За їхніми даними, з 2011 по 2024 рік у КНДР стратили 358 людей (понад 70% страт були публічними).