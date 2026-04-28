350 000 грн збитків через негоду і 70 тисяч відвідувачів. Підсумки «Книжкової країни» та найпопулярніші книги фестивалю

У Києві 23–26 квітня на ВДНГ відбулася пʼята «Книжкова країна» — найбільший книжковий фестиваль України. Фестиваль відвідали понад 71 тисяча людей, а частину інфраструктури знищила буря.

Про це йдеться у пресрелізі організаторів.

В останній день фестивалю частину інфраструктури зруйнувала буря. Організатори оцінюють загальні збитки від негоди в понад 350 000 гривень.

Загалом «Книжкову країну» відвідали 71 465 гостей. За чотири дні 77% з них придбали більш ніж 85 тисяч книжок на загальну суму в понад 32 мільйони гривень, а середня ціна книжки становила 380 гривень. У середньому на фестивалі витратили трохи більше ніж тисячу гривень на людину, з них на книжки — понад 600 гривень, а на розваги, їжу, напої та інше — 400 гривень.

Середній вік відвідувачів фестивалю становив 28 років. Майже половина (46%) до цього не відвідувала книжкові події. Серед гостей 82% — жінки, а 18% — чоловіки. Переважна більшість (86%) — кияни, також приїхали люди з Київської, Львівської, Чернівецької, Житомирської, Дніпропетровської, Чернігівської та Хмельницької областей. 75% гостей прийшли на ВДНГ саме заради «Книжкової країни», решта — погуляти й розважитися.

Топ продажів фестивалю

КСД: «Захопити Тринадцятого» (Хлої Волш), «Вберегти Тринадцятого» (Хлої Волш), «Таємниця таємниць» (Ден Браун), «Кав’ярня «Пряний гарбузик» (Лорі Ґілмор), «Егоманіяк» (Ві Кіланд).

«Наш Формат»: «Біблія комедії» Джуді Картер, «Визначено наперед» (Роберт Сапольські), «Нацист і психіатр» (Джек Ель Хай), «Полювання на увагу» (Гарі Вайнерчук), «Стоїцизм на кожен день» (Раян Голідей).

Vivat: «Не закохані» (Алі Гейзелвуд), «Бойфренд» (Фріда Мак-Фадден), «Лазарус. Змій» (Світлана Тараторіна), «Змієві діти. Батьковбивця» (Олена Кузьміна), «Будь ласка, не бійся» (Павло Белянський).

«Віхола»: «Танці з кістками» (Андрій Семʼянків (MED GOblin)), «З країни рижу та опію» (Софія Яблонська), «Човни» (Володимир Станчишин), «Слово про будинок «Слово» (Володимир Куліш), «Тінь мертвого бога» (Ярослав Шевченко).

«Лабораторія»: «Найкраще «найгірше», що могло статися» (Юлія Лаба), «1913: Літо століття» (Флоріан Іллієс), «Час невдах, або в кримській столиці хмарно з проясненнями» (Міла Смолярова), «Усі персонажі вигадані. Або ні» (Юлія Лаба), «Мертва Віта» (Анна Стаднік).

Megogo Books: «Гемінґвей нічого не знає» (Артур Дронь), «Український націоналізм. Основи ідеології» (Олег Однороженко), «Тисяча осяйних сонць» (Халед Госсейні), «Микольцьове щастя» (Мирослава Кирильчук), «Файні брюнети та інша нечисть» (Юлія Нагорнюк).

Readeat: «Нові темні віки. Колапс» (Макс Кідрук), «Нові темні віки. Колонія» (Макс Кідрук), «Чотири тисячі тижнів» (Олівер Беркмен), «Полювання на увагу» (Гарі Вайнерчук), «Бойфренд» (Фріда Мак-Фадден).

#книголав: «Ласкаво просимо до книгарні «Хюнам-тон» (Хван Бо-Рим), «Поховай наші кості в опівнічній землі» (Вікторія Елізабет Шваб), «Будинок з півнями» (Вікторія Белім), «Тривожні люди» (Фредрік Бакман), «Камінь. Ножиці. Папір» (Еліс Фіні).

«Жорж»: «Катабазис» (Ребекка Кван), «Залишена» (Оксана Ковальчук), «Нефритова війна» (Фонда Лі), «Фаренго. Тінь попередника» (Володимир Єшкілєв), «Я бачу зло. True crime оповідання».

Видавництво Stretovych: «Гострі каблуки» (Віра Агеєва, Ростислав Семків), «Ще одне життя» (Софія Середа), «Пʼята Фігура» (Робертсон Девіс), «Ми знайдемо свого Марселя» (Інна Мірошниченко), «Банкір» (Дік Френсіс).

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У передостанній день фестивалю традиційно відбулася Премія книжкових блогерів, перемогла збірка короткої прози письменника й військовослужбовця Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає».

Фестиваль мав і благодійну складову: за чотири дні заходу фонд «Лелека-Україна» зібрав 595 000 гривень, «Книжкові сили» — 147 450 гривень, а «СпівДія» — 13 578 гривень і 7 книг. На стендах «Книга на фронт» зібрали рекордні 1 580 книжок для військових, а в межах проєкту «Будинок Української Книги» від медіахолдингу Live Media HUB передали понад 400 україномовних видань для сільських бібліотек.

Наступна «Книжкова країна» пройде на ВДНГ 17—20 вересня 2026 року.