Америка втрачає роль лідера вільного світу — тепер ним стала Україна. Світові медіа про російсько-українську війну 27 квітня

Вперше за десятиліття серце захисту демократії б’ється не у Вашингтоні чи інших західних столицях. Тепер воно в Києві, де український народ і його лідер підхопили факел свободи, випущений із рук Америки — саме так у своїй колонці для The New York Times пише ветеран армії США Девід Френч про кризу західного лідерства. Автор описує Україну як найбільш боєздатну сухопутну силу Заходу і додає, що вона вже не просто жертва війни, а самостійна військова сила, яка стабілізувала фронт, розвинула власний військово-промисловий комплекс і стала лідером у дроновій війні. Америка залишається найпотужнішою країною світу, але адміністрація Дональда Трампа своїми діями — від погроз союзникам (як-от Данії через Гренландію) до війни з Іраном без консультацій з НАТО — підірвала довіру світу.

«На секретній позиції десь у полях на сході України дощить. Поки команда військових готує до вильоту далекобійний дрон, у підземному командному центрі за операцією стежить Роберт Бровді («Мадяр») — командувач Сил безпілотних систем України. Довкола звучить серія сигналів і сповіщень, коли свіжі дані надходять до десятків чоловіків у футболках і худі, які схилилися над джойстиками та клавіатурами. Вони стежать за зображеннями, що транслюють безпосередньо з поля бою пілоти дронів із позивними на кшталт “Кіт-кат” і “Анталія”. Після коротких приготувань і команди на відхід, дрон різко злітає в небо в напрямку Росії», — це один з епізодів матеріалу BBC про масовані удари України дронами вглиб російської території.

За словами Роберта Бровді, поняття «спокійний тил» для Росії більше не існує: тепер радіус українських ударів сягає 2 000 кілометрів. «Наш волелюбний птах літає туди, коли і куди забажає», — каже командувач. Окрім стратегічних цілей у глибокому тилу, Бровді ставить екіпажам щомісячну норму: 30 відсотків атак мають бути спрямовані проти живої сили ворога. «Це план знищення, і зараз ми його перевищуємо», — резюмує він.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.