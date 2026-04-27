Китай заблокував угоду Meta на $2 млрд з купівлі ШІ-стартапа Manus. Що відбувається

Китайські регулятори зобов’язали Meta скасувати угоду з придбання застосунку штучного інтелекту Manus за $2 млрд — на тлі конкуренції між Вашингтоном і Пекіном за домінування у цій сфері.

Про це пише Financial Times.

Це незвичне втручання Пекіну на пізньому етапі угоди, причому між двома некитайськими компаніями. Meta оголосила про купівлю Manus у грудні 2025 року, угоду здійснили на початку цього року. У App Store застосунок Manus from Meta досі вказує сінгапурську компанію Butterfly Effect як розробника. Meta вже почала інтегрувати програмне забезпечення Manus.

Як саме можна скасувати угоду на такому етапі — незрозуміло. Джерело, обізнане з рішенням Пекіну, каже, що це радше сигнал і попередження для подібних угод у майбутньому. За його словами, цей крок «досить жорсткий і має чітку мету зупинити подальші угоди [на кшталт Manus]. Насправді розірвати вже укладену угоду складно, тому це більше про сигнал і формування важелів перед самітом Сі — Трампа».

Оголошення з’явилося напередодні очікуваної зустрічі наступного місяця між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, де обговорюватимуть тривалу торговельну напруженість.

Раніше Пекін назвав угоду «змовою», спрямованою на послаблення технологічної бази країни. Регулятори почали перевірку ще в січні — чи не порушує угода правила інвестування. Посадовці вивчали угоду з різних боків — від експортного контролю до інвестиційного та конкурентного законодавства. У березні двом співзасновникам Manus заборонили залишати Китай на час перевірки. Зрештою Державний комітет Китаю з розвитку і реформ заявив, що забороняє «іноземні інвестиції» в Manus і вимагає скасувати угоду відповідно до закону.

Meta поки не прокоментувала ситуацію. Раніше компанія заявляла, що угода повністю відповідає законодавству та очікує на врегулювання питань із китайською владою.

Щоб розірвати угоду, Meta, ймовірно, доведеться продати актив новому покупцю, повернути його попереднім інвесторам або знайти нових партнерів. Це складно, адже компанія вже інтегрувала Manus у частину своїх продуктів.

Manus дозволяє створювати персональних AI-агентів, які можуть самостійно виконувати складні завдання, керувати файлами та навіть створювати програмне забезпечення. Компанію-розробника Butterfly Effect заснували в Китаї у 2022 році, але після інвестицій від американського фонду Benchmark Capital вона перенесла штаб-квартиру до Сінгапуру.