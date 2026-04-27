Вивели в тінь майже 580 млн грн. Правоохоронці викрили схему відмивання грошей на оборонних контрактах

Правоохоронці заявили про викриття схеми відмивання 576 млн гривень на оборонних контрактах через «конвертаційний центр» та ухилення від сплати податків.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, злочинна організація створила «конвертаційний центр», щоб допомагати підприємствам легалізовувати кошти та ухилятися від сплати податків.

Одним з їхніх «клієнтів» стало підприємство, яке впродовж 2023—2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки конвертаційного центру вивели у тінь понад 576 млн грн. Гроші виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку.

У прокуратурі додали, що організатори конвертаційного центру створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства-виконавця контрактів для оборони переказували кошти за неіснуючі товари та послуги.

«Фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами», — додав генпрокурор.

Через мережу транзитних фірм кошти відмивалися та поверталися замовникам готівкою для їхнього незаконного збагачення, а компанія конвертаційного центру отримувала відсоток за «послуги». Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз, сума становить понад 100 млн грн.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучили готівку, транспорт, техніку і «чорну» бухгалтерію. Сімом фігурантам повідомили про підозру — вони під вартою без права застави.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до злочину.