Українські військові атакували НПЗ «Ярославський» у РФ та російські військові ешелони й обʼєкти ППО

Під прицілом українських військових був нафтопереробний завод «Ярославський» у РФ та російські військові ешелони й обʼєкти ППО.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
НПЗ «Ярославський» у місті Ярославль за рік переробляє близько 15 млн т нафти. Підприємство виробляє бензин, дизель та реактивне паливо.
Під ударом були й російські військові ешелони на Донеччині.
Також Генштаб підтвердив результати атак 24 квітня — військові поцілили по радіолокаційній станції «Каста-2Е1» у Запорізькій області та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С1» на Донеччині.
- Вночі безпілотники також атакували територію азотного комплексу «Аміак-3» АТ «Апатит» у Вологодській області РФ.