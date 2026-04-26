Українські військові атакували НПЗ «Ярославський» у РФ та російські військові ешелони й обʼєкти ППО

Під прицілом українських військових був нафтопереробний завод «Ярославський» у РФ та російські військові ешелони й обʼєкти ППО.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

НПЗ «Ярославський» у місті Ярославль за рік переробляє близько 15 млн т нафти. Підприємство виробляє бензин, дизель та реактивне паливо.

Під ударом були й російські військові ешелони на Донеччині.

Також Генштаб підтвердив результати атак 24 квітня — військові поцілили по радіолокаційній станції «Каста-2Е1» у Запорізькій області та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С1» на Донеччині.