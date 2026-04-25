Мільйонера зі США на смерть затоптали пʼять слонів під час полювання в Африці

В Африці під час полювання на антилоп загинув 75-річний мільйонер зі США Ерні Досіо. Його затоптала група слонів.

Про це пишуть The Guardian і Telegraph.

Американець із групою інших мисливців під час полювання в густому тропічному лісі центральноафриканської країни Габон несподівано натрапив на стадо з пʼятьох самок слонів з малечею.

Тварини здивувалися зустрічі з людьми і збили чоловіка з ніг. Він не зміг себе захистити, бо втратив зброю, і його затоптали слони.

Організатор сафарі Collect Africa підтвердив смерть мільйонера і розповів, що провідник загиблого отримав серйозні травми.

Ерні Дасіо був власником компанії Pacific AgriLands Inc, яка управляла понад 4,8 тисячі гектарів виноградників у США, а також продавала обладнання для виробництва вина. Він роками збирав велику колекцію мисливських трофеїв, серед яких були слони та леви. Чоловіка добре знали в сафарі-клубі американського Сакраменто.