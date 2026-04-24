«Зараз не час йти назустріч Путіну». Премʼєрка Італії Мелоні виступила проти запрошення Росії на саміт G20

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти запрошення Путіна на саміт «Великої двадцятки» (G20), який має пройти в Маямі наприкінці року.

Її цитують видання Ansa та Il Messaggero.

«Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не робити їх самим», — сказала Мелоні.

Вона зазначила, що Європа та США за останні місяці вже зробили чимало таких кроків у бік Москви, але відповіді не побачили.

«Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх від Росії», — додала премʼєрка Італії.