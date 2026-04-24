«Зараз не час йти назустріч Путіну». Премʼєрка Італії Мелоні виступила проти запрошення Росії на саміт G20

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти запрошення Путіна на саміт «Великої двадцятки» (G20), який має пройти в Маямі наприкінці року.
Її цитують видання Ansa та Il Messaggero.
«Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не робити їх самим», — сказала Мелоні.
Вона зазначила, що Європа та США за останні місяці вже зробили чимало таких кроків у бік Москви, але відповіді не побачили.
«Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх від Росії», — додала премʼєрка Італії.
- 23 квітня представник МЗС Росії заявив, що країну запросили на саміт G20 у США на найвищому рівні. Президент США Дональд Трамп казав, що не знає про це запрошення, але не проти приїзду Путіна в Маямі.
- У 2025 році Путін не поїхав на саміт G20, який проводили в Йоганнесбурзі (ПАР). Делегацію РФ очолив заступник голови адміністрації диктатора Максим Орєшкін.
- На тому саміті також не було президента США Дональда Трампа — він тоді скаржився, що ПАР взагалі не має бути в G20, і звинувачував країну в геноциді білих південноафриканців, які здебільшого є нащадками нідерландських і французьких поселенців.