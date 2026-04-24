Новини

«Зараз не час йти назустріч Путіну». Премʼєрка Італії Мелоні виступила проти запрошення Росії на саміт G20

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:
Пресслужба Офісу президента України

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти запрошення Путіна на саміт «Великої двадцятки» (G20), який має пройти в Маямі наприкінці року.

Її цитують видання Ansa та Il Messaggero.

«Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не робити їх самим», — сказала Мелоні.

Вона зазначила, що Європа та США за останні місяці вже зробили чимало таких кроків у бік Москви, але відповіді не побачили.

«Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх від Росії», — додала премʼєрка Італії.

  • 23 квітня представник МЗС Росії заявив, що країну запросили на саміт G20 у США на найвищому рівні. Президент США Дональд Трамп казав, що не знає про це запрошення, але не проти приїзду Путіна в Маямі.
  • У 2025 році Путін не поїхав на саміт G20, який проводили в Йоганнесбурзі (ПАР). Делегацію РФ очолив заступник голови адміністрації диктатора Максим Орєшкін.
  • На тому саміті також не було президента США Дональда Трампа — він тоді скаржився, що ПАР взагалі не має бути в G20, і звинувачував країну в геноциді білих південноафриканців, які здебільшого є нащадками нідерландських і французьких поселенців.