Україна все більше покладається на «зелену» енергетику, щоб відновити енергосистему. Світові медіа про війну 24 квітня

Питання вступу України в ЄС переходить із риторики в практичну площину — переговорні кластери відкриють найближчими тижнями, пише Politico. Перший кластер можуть відкрити вже 26 травня — таку дату називає віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Попри оптимістичні плани, сам процес вступу залишається складним. У ЄС не хочуть пришвидшеного членства з геополітичних причин — частина країн боїться, що Україна може повторити угорський сценарій з відкатом від демократичних норм. Водночас Київ відкидає ідею «символічного» членства, яку пропонували Франція та Німеччина і наполягає лише на повноцінному вступі. За словами Качки, Україна може пройти більшість необхідних етапів до кінця 2027 року і навіть почати готувати договір про вступ. Молдова, що рухається до ЄС в одному пакеті з Україною, теж очікує прогресу вже найближчими тижнями.

Росія знищила більше ніж половину українських потужностей з виробництва електроенергії — саме тому Україна активно розвиває відновлювальну енергетику. Про це розповідає Deutsche Welle. Великі централізовані електростанції — атомні, вугільні, газові — вразливі саме через свої масштаби. Один ракетний удар може вивести з ладу вугільну станцію потужністю 250 МВт. Щоб знищити таку саму потужність у вітрогенерації, знадобиться 40 влучань. Сонячні панелі ще стійкіші: навіть якщо частина пошкоджена, решта продовжує працювати, а нові панелі можна швидко замінити. Зараз сонячні панелі зʼявилися на дахах лікарень, шкіл, публічних будівель. Минулого року Україна встановила достатньо сонячних батарей, щоб забезпечити електропостачанням понад мільйон будинків.

