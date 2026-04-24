Туреччина обмежила доступ дітей, молодших 15 років, до соцмереж

Турецькі законодавці ухвалили законопроєкт, який обмежує доступ до соціальних мереж для дітей до 15 років.

Про це пише Associated Press.

Його ухвалення відбулося через тиждень після того, як 14-річний хлопець у провінції Кахраманмараш на півдні Туреччини застрелив дев’ятьох учнів і вчителя в середній школі. Поліція розслідує онлайн-активність нападника, який теж загинув, щоб з’ясувати його мотиви.

Згідно із законом, цифрові платформи, як-от YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші, повинні блокувати створення акаунтів для дітей до 15 років і запровадити батьківський контроль. Також вони мають впровадити системи перевірки віку та швидко реагувати на контент, який вважається шкідливим.

Розробників онлайн-ігор зобов’яжуть призначити представника в Туреччині для контролю дотримання правил. За порушення передбачені штрафи та можливе обмеження швидкості інтернету з боку регулятора.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має протягом 15 днів затвердити закон, щоб він набув чинності. Після подій у Кахраманмараші він говорив про необхідність зменшити онлайн-ризики для безпеки та приватності дітей.

Головна опозиційна партія — Республіканська народна партія (CHP) — розкритикувала ініціативу, заявивши, що дітей слід захищати «не заборонами, а політикою, заснованою на правах».

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту) — якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї.

Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, Греція введе таку заборону наступного року. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, яка має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.