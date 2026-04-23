Росія погрожує виселити маріупольців, які не оформили російські документи на власність. Світові медіа про війну 22 квітня

Україна критично залежить від атомної енергетики — зараз АЕС виробляють до 80% всієї електроенергії в країні, пише Reuters. Після того як Росія окупувала Запорізьку АЕС та зупинила її, а також пошкодила всі основні теплові та гідроелектростанції України, частка атомної генерації різко зросла. Лише у 2024 році Росія пошкодила або знищила близько 10 ГВт генеруючих потужностей — понад половину від загального споживання країни у 18 ГВт, зазначає агентство з посиланням на дані аналітичного центру DiXi Group. Утім, така залежність від атомної енергетики несе серйозні ризики: чим більшу частину електрики вона дає, тим болючішими стають будь-які збої в її роботі або в мережі для всієї країни, каже генеральний менеджер з питань безпеки та сталого розвитку DiXi Group Михайло Бабійчук. Вразливість полягає не лише в самих станціях — Росія також пошкодила підстанції, критично важливі для ядерної безпеки, через що Південноукраїнська та Хмельницька АЕС не можуть працювати на повну потужність.

Про те, як Росія погрожує виселити маріупольців, які не оформили російські документи на власність, розповідає The New York Times. Володимир Путін підписав закон, який нібито дозволяє окупаційній владі вилучати житло, визнане «покинутим». Термін для власників — липень 2026 року: ті, хто не встигне отримати російський паспорт і переоформити документи за російським законодавством, ризикують залишитися без домівки. За даними Human Rights Watch, з березня 2024 по січень 2026 року окупаційна влада подала до судів близько 8 000 позовів про конфіскацію такого майна по всіх тимчасово захоплених територіях.

