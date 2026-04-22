«Донніленд» на Донеччині і зустріч з Петером Мадяром. Головне з розмови Зеленського з журналістами

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами і відповів на їхні питання. «Бабель» зібрав головне з розмови.

Розблокування Ормузької протоки

Україна відправила військових на зустріч (22—23 квітня) у Лондон, яку організовують Велика Британія і Франція. Це вже друга така зустріч, проте перша — на рівні військових. На першу зустріч, що була на рівні політичних лідерів, Зеленський долучався онлайн, у ній взяли участь понад 30 держав.

Україна може ділитися своїм досвідом і експертизою, проте які кроки будуть далі, президент зараз не може сказати.

Перейменування частини Донеччини в «Донніленд»

Головне, щоб Донецька і Луганська область залишались українською землею, і найголовніше, щоб не було «Путінленду». Під час перемовин, де бере участь Зеленський, назв, окрім Донецька і Луганська області, для цих територій немає.

Напередодні, The New York Times з посиланням на чотири джерела писало, що під час мирних переговорів в останні місяці українські чиновники припустили, що частину Донеччини, яка залишається під контролем України і яку Росія вимагає передати під свій контроль, можна було б назвати «Донніленд». Ця назва одночасно відсилала б до слова «Донбас» та до імені президента США Дональда Трампа. Коли український переговірник вперше згадав цей термін (частково жартома), це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам Росії.

Поновлення переговорів між Україною та РФ

Україна готова зустрічатись у будь-який момент, будь-де, окрім Росії і Білорусі. Переговорні команди України і США постійно спілкуються, і Україна дуже сподівається на відновлення перемовин.

Останній раунд переговорів між Україною і Росією відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили — через те що США та Ізраїль почали війну проти Ірану.

Позиція Угорщини

Зеленський сподівається, що угорська позиція буде конструктивною. Він готовий до зустрічі з майбутнім премʼєром Петером Мадяром у будь-який момент, але думає, що в того є внутрішні питання, які він має вирішити. Серед них призначення нового уряду і відносини з Європейським Союзом.