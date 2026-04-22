Нацполіція: Мережа U420 пов’язана з масштабним наркоугрупованням «Хімпром»

Правоохоронці викрили зв’язок мережі U420 з масштабним угрупованням «Хімпром», яке виробляє та збуває синтетичні наркотики.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Нацполіція.

За даними слідства, «Хімпром» створив 36-річний громадянин РФ на псевдо «Мексиканець». З 2019 року він перебуває у міжнародному розшуку і, переховуючись за кордоном, продовжує дистанційно координувати діяльність членів злочинної мережі та розподіл фінансових потоків.

Одним з напрямків діяльності «Хімпрому» був проєкт U420. Через нього по всій країні продавали продукцію із синтетичними канабіноїдами. Користуючись прогалинами в законі, учасники завозили в Україну ці речовини, а потім виготовляли й розповсюджували продукцію, що їх містила.

Щоб приховати прибутки від наркоторгівлі, організатори створили складну фінансову схему. Вони використовували підставні ФОПи («дропи») — наразі виявлено 145 таких дропів, якими керували з однієї IP-адреси. Через них відмивали гроші та контролювали їхній рух. Наприклад, лише за два дні на рахунок одного такого ФОПа надійшло 56 мільйонів гривень. Також для легалізації доходів використовували криптогаманці.

Окрім торгівлі наркотиками, «Хімпром» причетний до шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у європейців. Відомо щонайменше про 50 епізодів шахрайства, сума збитків перевищує 50 мільйонів гривень.

Правоохоронці також дізнались про інцидент, коли члени угруповання залякували чоловіка з родиною, вигадавши борг у $700 тисяч. Вони підпалювали й підривали його майно, а також збирали та поширювали особисту інформацію. Загалом поліція задокументували понад 30 подібних насильницьких злочинів.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків і затримали 23 людини, зокрема і співорганізаторів угруповання. Трьох затриманих уже засудили.