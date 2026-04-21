Новини

Дрони СБУ атакували російську нафтостанцію «Самара», яка формує експортний сорт нафти Urals

Автор:
Вероніка Довганюк
Дата:

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч проти 21 квітня вдарили по нафтостанції «Самара», яка формує експортний сорт нафти Urals.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у Службі безпеки України.

На цій станції в Самарській області змішують високо- і низькосірчану нафту з різних родовищ, потім її формують в експортний сорт Urals. Тому обʼєкт є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури Росії.

Попередньо, цієї ночі українські дрони пошкодили 5 резервуарів ємністю по 20 000 кубометрів із сирою нафтою. Після атаки на обʼєкті розпочалася пожежа.

1 2

«Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику і зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України», — повідомило джерело в СБУ.

Також цієї ночі вибухи лунали в Саратові, Волгограді та Новочеркаську Ростовської області РФ. Попередньо, дрони атакували залізничну інфраструктуру Новочеркаська.