Як Україна перетворює дрони і роботів на головну ударну силу, щоб зберегти життя солдатів. Світові медіа про війну 20 квітня

«З непомітного підвалу київського багатоквартирного будинку Богдан Вельма керував дроном-перехоплювачем, який збив російський Shahed за 200 кілометрів від столиці. Його компанія Tenebris розробила дрон «Багнет», який використовує захищене інтернет-з’єднання замість радіочастот — це дозволяє пілоту керувати апаратом за сотні й навіть тисячі кілометрів. Під час тестового польоту ШІ-система виділила російський дрон зеленим квадратом і навела «Багнет» на ціль. “Це логічна еволюція”, — каже Вельма». Так починається стаття Financial Times про те, як Україна перетворює війну дронів на високотехнологічну систему з дистанційним управлінням і штучним інтелектом.

Якщо таке керування на відстані запровадити масово, це може послабити кризу з особовим складом і врятувати життя пілотів дронів, яких зараз розміщують поблизу фронту і які самі стають мішенями для російських ударів, пише видання. «Минулого літа ситуація була критичною — перехоплювачів ми вже виробляли достатньо, але екіпажів катастрофічно не вистачало», — каже співзасновниця фонду технологічної підтримки ЗСУ Dignitas Люба Шипович. — Тепер можна уявити картину: кілька висококваліфікованих операторів сидять десь під землею в Києві, а в полі стоять ящики з перехоплювачами. І залежно від маршруту «Шахеда» оператор обирає, з якого ящика запустити дрон». Водночас CNN та The New York Times розповідають про те, як Україна дедалі активніше використовує наземні бойові роботи, щоб зберегти життя солдатів і компенсувати нестачу особового складу.

